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Генсек НАТО обнародовал решение по России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
16:54 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Страны-члены НАТО согласовали ответ Альянса на отравление Сергея Скрипаля.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обнародовал решение Североатлантического альянса по поводу совместного ответа РФ на использование военного отравляющего вещества на территории Великобритании.

Об этом он сказал в заявлении для прессы в штаб-квартире НАТО, сообщает корреспондент.

НАТО высылает сразу семь дипломатов из российской миссии.

"Сегодня я, по нашему общему решению, отозвал аккредитацию семи дипломатов, а также отказал в заявках на аккредитацию еще трех", - заявил генсек.

Сейчас в постоянном представительстве России при НАТО аккредитовано 14 дипломатов и 6 сотрудников военной миссии с дипломатическим статусом. Должности постпреда и главного военного представителя вакантны.

Как сообщалось, по итогам одновременного решения из более 20 стран будут выдворены свыше 140 российских разведчиков-дипломатов. В то же время некоторые государства, которых считают "друзьями России в ЕС", отказываются высылать российских дипломатов.

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Новости мира, Великобритания, Йенс Столтенберг, НАТО, РФ.
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