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НАТО не собирается менять политику в отношении РФ
17:15 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Новости мира: Йенс Столтенберг утверждает, что санкции против РФ ударят по ее способности вести разведку за рубежом.
У России будет меньше возможностей для ведения своей разведывательной деятельности благодаря решению о высылке ее дипломатов из НАТО.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в штаб-квартире Альянса.
"Решение о сокращении представительства России в НАТО означает уменьшение ее возможностей в ведении разведывательной деятельности в рамках альянса", - сказал он.
Генсек подчеркнул, что это шаг будет иметь четкие последствия для безответственного поведения России.
"Это четкий ответ, но это не означает изменения политики НАТО в отношении России", - отметил он, напомнив, что НАТО сохраняет свой подход к РФ, который заключается в сдерживании и диалоге.
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