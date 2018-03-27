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НАТО не собирается менять политику в отношении РФ

НАТО
17:15 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Йенс Столтенберг утверждает, что санкции против РФ ударят по ее способности вести разведку за рубежом.

У России будет меньше возможностей для ведения своей разведывательной деятельности благодаря решению о высылке ее дипломатов из НАТО.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в штаб-квартире Альянса.

"Решение о сокращении представительства России в НАТО означает уменьшение ее возможностей в ведении разведывательной деятельности в рамках альянса", - сказал он.

Генсек подчеркнул, что это шаг будет иметь четкие последствия для безответственного поведения России.

"Это четкий ответ, но это не означает изменения политики НАТО в отношении России", - отметил он, напомнив, что НАТО сохраняет свой подход к РФ, который заключается в сдерживании и диалоге.

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Все по теме:

Новости мира, Высылка дипломатов РФ, Дипломаты РФ, Йенс Столтенберг, НАТО, Россия.
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