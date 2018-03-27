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Молдова высылает троих российских дипломатов

Флаг Молдовы
17:30 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости мира: Дипломаты должны покинуть страну в течение семи дней.

Молдова высылает трех российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля.

Об этом проинформировали в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

"В Министерство иностранных дел и европейской интеграции был вызван Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Кишиневе Фарит Мухаметшин. Дипломат был ознакомлен с вербальной нотой, в соответствии с которой трое российских дипломатов объявлены персонами нон грата и обязаны покинуть территорию страны на протяжение последующих семи дней", - говорится в сообщении.

Подчеркивается также, что решение о высылке дипломатов было принято в знак солидарности с Великобританией и решением Европейского Совета, которые квалифицировали химатаку в Солсбери как угрозу коллективной безопасности и нормам международного права.

Как сообщалось, США, Канада и более 10 европейских стран объявили о высылке российских дипломатов в связи с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Также 26 марта Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании Скрипаля.

В украинском МИД заявили, что российские дипломаты, которых собираются выслать, являются представителями спецслужб РФ.

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Новости мира, Дело Скрипаля, Молдова, Российские дипломаты, Россия.
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