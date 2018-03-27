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Британский МИД отметил солидарность стран ЕС по делу Скрипаля

Генсек НАТО и Глава МИД Великобритании
18:13 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Глава МИД Великобритании объяснил солидарность стран-партнеров в вопросе высылки российских дипломатов.

Страны-партнеры Великобритании солидарно высылают российских дипломатов, потому что многие из них за последние 10 лет столкнулись с российскими провокациями.

Об этом рассказал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в интервью ВВС.

"Другие страны в последние 10 лет испытали на себе если не преднамеренное убийство с использованием нервнопаралитического газа, то разного рода провокации (со стороны России - ред.)", - сказал Джонсон.

Глава британского МИД вспомнил о российском вмешательстве в выборы других государств, кибератаках и других проявлениях "российской агрессии" или пренебрежения международным правом.

Именно эти случаи, по мнению Джонсона, стали решающей причиной солидарности многих государств в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в британском городе Солсбери.

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Новости мира, Борис Джонсон, Великобритания, Высылка дипломатов РФ, МИД Великобритании, Российские дипломаты.
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