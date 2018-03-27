Пучдемон пожаловался на Испанию в ООН

Комитет по правам человека ООН зарегистрировал жалобу бывшего главы регионального правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который утверждает о нарушении Испанией его политических прав.

Об этом заявила пресс-секретарь ООН Джулия Гронневет, сообщает АР.

"Комитет по правам человека ООН зарегистрировал жалобу бывшего президента Каталонии, который утверждает, что Испания нарушила его политические права", - говорится в сообщении.

Жалоба была зарегистрирована днем ранее, 26 марта.

По словам Гронневет, дело является конфиденциальным, а потому дополнительная информация не может быть предоставлена.

Регистрация означает, что у испанского правительства есть шесть месяцев для предоставления правозащитному органу любой информации по этому вопросу.

Как сообщалось, суд на севере Германии арестовал бывшего главу парламента Каталонии Карлеса Пучдемона, ранее задержанного вблизи датской границы. Это вызвало волну протестов в Каталонии: сотни людей заблокировали ключевые автомагистрали и дороги региона.