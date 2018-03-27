У них нет миграции: шведский депутат решил мигрировать в Венгрию

Шведский депутат Кент Экерот, который попал в парламент в рядах антимигрантской партии "Шведские демократы", хотел бы мигрировать в Венгрию чтобы избежать миграции.

Об этом сообщает The Local.

"Партия "Шведские демократы" не включила его в свой избирательный список на ближайшие выборы, которые состоятся осенью. Депутат заявил о намерении переехать в Венгрию уже к концу этого года.

"Для начала - у них нет миграции. Это самая важная вещь. Они ценят собственную культуру и основы европейской цивилизации", - заявил Экерот.

Еще одной причиной переезда он назвал окончание своих полномочий в парламенте и соответственно срока действия иммунитета.

Кент Экерот был фигурантом скандала с пьяной дракой в одном из ночных клубов Стокгольма в 2016 году. Тогда партия попросила его взять "тайм аут" в политике.

Как известно, Венгрию критикуют в ЕС за жесткую антимиграционную политику. Венгрия отказалась принимать беженцев по квотам Еврокомиссии, построила забор на границе для защиты от мигрантов во время миграционного кризиса 2015 года, а также ввела антимиграционное законодательство.

Швеция является одной из стран ЕС, которые больше всего принимали мигрантов в разгар миграционного кризиса.