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У них нет миграции: шведский депутат решил мигрировать в Венгрию

Швеция
19:05 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Шведский депутат решил сменить место жительства, переехав в Венгрию уже к концу текущего года.

Шведский депутат Кент Экерот, который попал в парламент в рядах антимигрантской партии "Шведские демократы", хотел бы мигрировать в Венгрию чтобы избежать миграции.

Об этом сообщает The Local.

"Партия "Шведские демократы" не включила его в свой избирательный список на ближайшие выборы, которые состоятся осенью. Депутат заявил о намерении переехать в Венгрию уже к концу этого года.

"Для начала - у них нет миграции. Это самая важная вещь. Они ценят собственную культуру и основы европейской цивилизации", - заявил Экерот.

Еще одной причиной переезда он назвал окончание своих полномочий в парламенте и соответственно срока действия иммунитета.

Кент Экерот был фигурантом скандала с пьяной дракой в одном из ночных клубов Стокгольма в 2016 году. Тогда партия попросила его взять "тайм аут" в политике.

Как известно, Венгрию критикуют в ЕС за жесткую антимиграционную политику. Венгрия отказалась принимать беженцев по квотам Еврокомиссии, построила забор на границе для защиты от мигрантов во время миграционного кризиса 2015 года, а также ввела антимиграционное законодательство.

Швеция является одной из стран ЕС, которые больше всего принимали мигрантов в разгар миграционного кризиса.

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Новости мира, "Шведские демократы", Венгрия, Кент Экерот, Миграция, Швеция.
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