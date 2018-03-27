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В США оценили решение ЕС в отношении дипломатов РФ

США и ЕС
19:14 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: Россия сейчас вмешивается в выборы по всей Европе

Пресс-секретарь Палаты представителей США Пол Раян высоко оценил солидарную и согласованную реакцию западных союзников на химатаку россиян, которую они устроили в Британии.

С соответствующим заявлением он выступил во вторник в парламенте Чехии, где находится с визитом, сообщило издание The Washington Post.

"Солидарность на этом переднем крае свободы важнее, чем когда-либо", - заявил Раян во время пребывания в нижней палате парламента Чехии, комментируя консолидированное решение западных стран выслать свыше 130 российских дипломатов.

"Важно, чтобы мы действовали в солидарности с нашим союзником, в этом случае, с британцами, и осудили такую деятельность России", - отметил Раян.

Кроме того, он обвинил Россию в распространении дезинформации и причастности к кибератакам. Как заявил пресс-секретарь Палаты представителей США, Россия сейчас "вмешивается в демократические выборы по всей Европе, как это было в Соединенных Штатах, мы не можем, и не будем терпеть этого".

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Новости мира, ЕС, Отравление Скрипаля, Пол Райан, РФ, США.
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