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Бельгия объявила о высылке российского дипломата
Новости мира: Власти страны приняли решение выдворить одного российского дипломата в 14-дневный срок.
Правительство Бельгии решило выслать из страны одного российского дипломата в ответ на отравление экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери.
Об этом сообщает AFP.
"По словам премьер-министра, Бельгия высылает одного российского дипломата в связи с отравлением шпиона в Британии", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, помимо Великобритании о высылке российских дипломатов уже объявили США, Канада, Германия, Польша, Франция, Литва, Чехия, Дания, Австралия, Нидерланды, Албания, Испания, Италия, Латвия, Эстония, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Ирландия.
Украина также приняла решение о выдворении 13 российских дипломатов.
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