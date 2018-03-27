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Бельгия объявила о высылке российского дипломата

Флаг Бельгии
21:06 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Власти страны приняли решение выдворить одного российского дипломата в 14-дневный срок.

Правительство Бельгии решило выслать из страны одного российского дипломата в ответ на отравление экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщает AFP.

"По словам премьер-министра, Бельгия высылает одного российского дипломата в связи с отравлением шпиона в Британии", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, помимо Великобритании о высылке российских дипломатов уже объявили США, Канада, Германия, Польша, Франция, Литва, Чехия, Дания, Австралия, Нидерланды, Албания, Испания, Италия, Латвия, Эстония, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Ирландия.

Украина также приняла решение о выдворении 13 российских дипломатов.

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Новости мира, Бельгия, Выселка российских дипломатов, Дело Скрипаля, Дипломаты РФ.
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