Бельгия объявила о высылке российского дипломата

Правительство Бельгии решило выслать из страны одного российского дипломата в ответ на отравление экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщает AFP.

"По словам премьер-министра, Бельгия высылает одного российского дипломата в связи с отравлением шпиона в Британии", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, помимо Великобритании о высылке российских дипломатов уже объявили США, Канада, Германия, Польша, Франция, Литва, Чехия, Дания, Австралия, Нидерланды, Албания, Испания, Италия, Латвия, Эстония, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Ирландия.

Украина также приняла решение о выдворении 13 российских дипломатов.