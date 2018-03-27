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МИД Великобритании: Уже 26 стран выдворили 143 российских шпиона

Флаг Великобритании
21:26 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости мира: Британские дипломаты опубликовали карту земного полушария с выделением тех стран, которые решили выслать российских дипломатов.

Министерство иностранных дел Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии заявило, что уже 26 стран выдворили 143 российских сотрудника разведки, которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства в микроблоге Twitter.

"Британия и ее союзники стоят плечом к плечу в отправке самого сильного сигнала Кремлю: Россия не сможет нарушать международные правила безнаказанно", - отметили в британском МИД.

В частности, говорится, что уже принято решение о выдворении 143 сотрудников российской разведки в 26 странах. Также отмечается, что решено выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали при Организации Североатлантического договора (НАТО).

Среди этих стран Албания, Австралия, Хорватия, Чехия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Испания, Швеция, Великобритания, Украина и США.

Как сообщалось, Скрипаля и его дочь 4 марта обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в парке города Солсбери на юге Великобритании.

Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращении контактов с Россией на высоком уровне. РФ в ответ выдворила 23 британских дипломатов.

В США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле.

Президент Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй заявила, что Британия не позволит РФ восстановить шпионскую сеть в Соединенном Королевстве.

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Новости мира, Великобритания, Дело Скрипаля, Дипломаты РФ, МИД Великобритании, Россия.
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