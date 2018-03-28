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Могерини призвала к сохранности мира в Косово

Федерика Могерини и Александар Вучич
03:16 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Президент Сербии и Верховный представитель ЕС обсудили последние события в Косово.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини призвала к сохранению мира в частично признанной Республике Косово.

Об этом сообщает ТАСС.

Об этом политик заявила во вторник в Белграде после встречи с президентом Сербии Александар Вучич, говорится в заявлении пресс-службы сербского лидера. “То, что произошло вчера, не должно повториться. Европейский союз ожидает сохранения мира и стабильности при мудром и выдержанном подходе”, — сказала дипломат.

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В документе отмечается, что Александар Вучич и Федерика Могерини обсудили последние события в Косово “открыто и искренне”. “Собеседники согласились найти новые способы продолжить работу и решение проблем между Белградом и Приштиной мирным путем. В содержательной беседе Вучич и Могерини констатировали, что в национальных и государственных интересах Сербии сохранять мир, стабильность и прогресс на пути в ЕС”, — сказано в заявлении.

Могерини экстренно посетила Белград, возвращаясь с международной конференции по Афганистану в Ташкенте. Причиной визита стала кризис, разразившийся в понедельник в Косово. Её встреча с Вучич продолжалась около двух часов, к прессе собеседники не вышли.

Следует отметить, что 26 марта около сотни косовских спецназовцев ворвались в дом в Косовска-Митровице, где шла встреча сербов с главой канцелярии по Косово и Метохии при кабинете министров Сербии Марком Джурич. Силовики избили участников встречи, а политика отвезли в Приштину в наручниках.

Напомним, 21 марта в парламенте самопровозглашенной республики Косово оппозиционные депутаты распили слезоточивый газ прямо во время голосования. Отмечено, что таким образом депутаты пытались препятствовать принятию соглашения о признании линии госграницы с Черногорией 2015 года. После этого инцидента в парламенте объявили 10-минутный перерыв.

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Новости мира, Александар Вучич, Косово, мир, Новости Косово, Федерика Могерини.
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