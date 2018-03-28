Президента Чехии обвинили в госизмене

Президент Чехии предал государство – так считают депутаты чешского парламента.

Об этом информирует телеканал новостей "24" со ссылкой на Novinky.

Причиной стало требование Милоша Земана провести расследование предполагаемого чешского происхождения нервно-паралитического вещества "Новичок".

Чешские парламентарии считают, что этот шаг Милоша Земана – на руку России, которая ведет активную дезинформационную кампанию против Запада. Парламентарии собирается подать конституционную жалобу на президента, но сомневаются, что его удастся привлечь к ответственности.

Напомним: ранее российский МИД заявил, что яд могли изготовить в Чехии. В ответ чешский президент обратился в Службу информационной безопасности проверить вероятность этого факта.