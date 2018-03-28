Евросоюз предоставит Греции еще 7 млрд евро помощи

Европейский стабилизационный фонд (ESM) одобрил выделение Греции очередного транша финансовой помощи в размере 6,7 миллиарда евро.

Об этом сообщает "Немецкая Волна".

"Решение принято в связи с тем, что греческое правительство выполнило необходимые реформы и принял необходимых мер экономии", - сообщается на сайте ESM.

Средства предназначаются для обслуживания кредитов, а также создания резервного запаса.

С учетом четвертого транша общая сумма финансовой поддержки Афинам, одобренной ESM, составит 46 миллиардов евро. При этом общий объем третьего пакета помощи Греции составляет 86 миллиардов евро. Глава стабилизационного фонда ESM Клаус Реглинг выразил уверенность в том, что Греция покинет программу фонда в августе 2018 года.

"Условием для этого является осуществление Афинами остальных реформ", - отметил глава ESM.

Напомним: Греция получает международную финансовую помощь с 2010 года. Третий пакет финансовой помощи в размере 86 миллиардов евро был согласован в 2015 году. В конце января 2018 года министры финансов стран Еврозоны одобрили выделение Греции 6,7 миллиарда евро в рамках третьего пакета, отметив прогресс, которого достигли Афины.