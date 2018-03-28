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Член правительства Каталонии хочет сдаться Шотландии

Клара Понсати и адвокат
13:18 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Адвокат экс-министра образования Каталонии заявил, что Клара Понсати намерена добиваться отказа в ее экстрадиции Испании.

Бывший министр образования Каталонии Клара Понсати, которую правительство Испании обвиняет в мятеже, планирует сдаться полиции Шотландии, куда она сбежала. Об этом сообщает AFP со ссылкой на ее адвоката Амера Анвара.

"Я договорился с полицией Шотландии о добровольной явке профессора Клары Понсати в полицейский участок в Эдинбурге", — заявил адвокат. По его словам, он имеет поручение от К. Понсати отстаивать ее права в попытке Испании добиться ее экстрадиции. Адвокат подчеркнул, что К. Понсати считает обвинения против себя "политическим преследованием".

Отмечается, что К. Понсати появится в суде 28 марта на предварительном слушании дела об экстрадиции, где адвокаты будут просить, чтобы ее отпустили под залог до завершения слушаний. Ранее сообщалось, что судья Верховного суда Испании предъявил обвинения 13 каталонским политикам, в том числе К. Пучдемону, в перевороте с целью объявить независимость Каталонии от Испании. Также были выданы международные ордера на арест.

 

 

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Все по теме:

Новости мира, Испания, Каталония, Клара Понсати, Шотландия, Экстрадиция.
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