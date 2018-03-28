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Польша подписала многомиллиардный оружейный контракт

ЗРК "Рatriot"
14:57 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Данный контракт на поставку оружия на сумму почти в 1,5 млрд долларов является крупнейшим в истории Польши.

Польша подписала с США контракт на покупку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Рatriot и ракет к ним на рекордную сумму 4 млрд 750 млн злотых (около 1 млрд 380 млн долл). Соглашение в присутствии президента и премьер-министра Польши в среду в Варшаве подписал глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак, который передал документ послу США в Польше Полу Джонсу.

"Это самый крупный контракт в сфере вооружения в истории Польши, который является очень важным событием для страны... Мы заплатим за ЗРК Рatriot вместе с системой управления полем боя 4 млрд 750 млн злотых.", - заявил М. Блащак. Президент Польши Анджей Дуда назвал подписание соглашения "историческим событием". Он подчеркнул, что контракт подписан на очень значительную сумму, подчеркнув, что "безопасность не имеет цены".

Посол США в РП Пол Джонс в этом контексте отметил, что благодаря подписанному соглашению Польша станет более безопасной, НАТО сильнее, а сотрудничество между Вашингтоном и Варшавой является самым близким за все время. Первые ЗРК Patriot попадут в Польшу в 2022 году, а последующие - в 2024 году. Основное соглашение сопровождается дополнительным офсетным соглашением на сумму 950 млн злотых (около 280 млн долл.), которое будет действовать в течение 10 лет. Минобороны Польши подписало на прошлой неделе соглашение с американскими компаниями Raytheon и Lockheed Martin, которые производят ЗРК Patriot и ракеты к нему.

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Новости мира, ЗРК "Рatriot", Контракт, Оружие, Польша, США.
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