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Трамп и Мэй пришли к согласию о важности ликвидации шпионских сетей РФ

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
22:45 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провели телефонный разговор по делу отравления Сергея Скрипаля в Солсбери.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй отметили важность ликвидации российских шпионских сетей в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом говорится в сообщении Белого дома по результатам телефонного разговора президента США и премьера Великобритании.

"Оба лидера согласились о важности ликвидации российских шпионских сетей в Соединенном Королевстве и в Соединенных Штатах, чтобы прекратить российскую подпольную деятельность и предотвратить будущие атаки с применением химического оружия на территории каждой из стран", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Трамп и Мэй обсудили то, как принятие законодательного акта о доступе к информации в других странах улучшит взаимодействие между правоохранительными органами.

Как сообщалось, Скрипаля и его дочь 4 марта обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в парке города Солсбери на юге Великобритании.

Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращении контактов с Россией на высоком уровне. РФ в ответ выдворила 23 британских дипломатов.

В США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле.

Президент Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов.

Мэй заявила, что Британия не позволит РФ восстановить шпионскую сеть в Соединенном Королевстве.

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Новости мира, Великобритания, Дональд Трамп, Отравление Скрипаля, США, Тереза Мэй.
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