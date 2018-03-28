Приграничные французские города жалуются на мусор из Швейцарии

Муниципалитеты французских городов, размещенных на границе со Швейцарией, принимают меры, чтобы противодействовать швейцарцам, которые, во избежание уплаты высоких налогов за утилизацию мусора, выбрасывают его на территории Франции.

Об этом сообщает издание Ouest France.

"Некоторые швейцарцы стремятся избежать налога за утилизацию бытовых отходов у себя дома, покупая менее экологические мешки для мусора. Таможенные органы и местные чиновники пытаются бороться с этим явлением", - говорится в сообщении.

Проблемой "чужого мусора" обеспокоены муниципалитеты региона Франш-Конте, граничащие со швейцарскими кантонами Во и Невшатель.

В Швейцарии действует очень строгое законодательство относительно утилизации бытовых отходов. Все граждане платят соответствующий налог, покупая специальные экологические пакеты для мусора, стоимость которых колеблется от 0,85 до 5,1 евро в зависимости от размеров и вида отходов. Выбрасывать мусор в других пакетах - запрещено. Также в стране отсутствуют мусорные свалки, куда граждане могут самостоятельно вывозить мусор. За нарушение установленных правил предусмотрены значительные штрафы.

Во Франции законодательство проще. Французы платят за услуги по вывозу отходов из пластика и бумаги и органических отходов, сортируя их в контейнеры с крышками желтого и синего цветов. Отходы из стекла, жестяные банки, пробки, батарейки, металлические элементы, одежду и тому подобное предусмотрено выбрасывать в специальные, отдельные для каждого вида отходов контейнеры, размещенные на улицах, в помещениях и на территории супермаркетов и т.п.