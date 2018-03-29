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Португалия отозвала посла из Москвы для консультаций

Аугушту Сантуш Силва
00:00 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В настоящее время только четыре страны ЕС не применили санкции к РФ из-за отравления Сергея Скрипаля.

Португалия отозвала своего посла в Российской Федерации для консультаций.

Об этом заявил португальский министр иностранных дел Аугушту Сантуш Силва в интервью телеканалу RTP.

При этом Лиссабон принял решение не высылать представителей российской дипмиссии.

К этому времени Австрия, Кипр, Греция и Словения не сообщали о выдворении российских дипломатов или отзыве послов из России для консультаций.

Как сообщалось, ранее около 30 стран, а также НАТО решили выслать российских дипломатов в ответ на применение Россией боевой химического вещества в британском Солсбери, где 4 марта был отравлен экс-офицер ГРУ РФ Сергей Скрипаль.

Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что ответственность за это лежит на России, а следствие подтвердило применение в Солсбери нервно-паралитического газа "Новичок", который производят в РФ.

Украина, в частности, приняла решение о выдворении 13 российских дипломатов.

В РФ заявили, что вышлют по меньшей мере 60 дипломатов США в ответ на решение Штатов.

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Новости мира, Аугушту Сантуш Силва, Отравление Скрипаля, Португалия, Посол РФ, Россия.
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