Британская полиция определила место, где отравили Скрипаля

Бывшего разведчика РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом в их доме в Солсбери.

К такому выводу пришла британская полиция после тщательного исследования, передает Громаадське.

Детективы считают, что Скрипали впервые подверглись воздействию ядовитого вещества у себя дома. Наибольшую его концентрацию нашли возле входной двери.

"Сейчас в расследовании мы считаем, что Скрипали сначала вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом возле своей входной двери. Поэтому мы сосредотачиваем большую часть наших усилий на этом месте и вокруг. Те, кто живет в этом районе в Солсбери, могут столкнуться с обысками и расследованием этого дела, но я хочу заверить, что никаких рисков нет, и наши действия являются предупредительными мерами", - сказал ведущий координатор по борьбе с терроризмом Дин Хейдон.

Он добавил, что в деле Скрипаля продолжают работать 250 детективов вместе с другими экспертами и партнерами.

Сотрудники полиции также продолжают просматривать более 5 тысяч часов видеозаписей с камер наблюдения для расследования отравления.

Как сообщалось, в Солсбери 4 марта был отравлен экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаль. Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ответственность за это лежит на России - следствие подтвердило применение в Солсбери нервно-паралитического газа "Новичок", который изготавливают в РФ.

По состоянию на сегодня почти 30 стран, а также НАТО решили выслать российских дипломатов в ответ на применение Россией боевой химического вещества в британском Солсбери. В частности, Украина приняла решение о выдворении 13 российских дипломатов.