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Британия разработает новое антитеррористическое законодательство

Флаг Великобритании
04:25 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: В Великобритании появится новая система борьбы с терроризмом.

Правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в течение ближайших недель или месяцев представит парламенту новое антитеррористическое законодательство.

Об этом заявил министр безопасности Бен Уоллес, сообщает Reuters.

"Вы увидите его (законодательство - ред.) очень скоро, мы собрали достаточно сильный пакет", - сказал Уоллес, добавив, что это будет "в ближайшие несколько недель или месяцев".

В прошлом году министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявляла, что законы о борьбе с терроризмом необходимо обновлять, чтобы идти в ногу с современным поведением в Сети и решить проблему радикализации в Интернете.

Как сообщалось, в 2017 году Совет нацбезопасности Британии утвердил новую стратегию безопасности. Она включает меры по усилению военного реагирования внутри страны и в Восточной Европе, противодействие кремлевской пропаганде с помощью "стратегических коммуникаций", пресечение российского вмешательства в бывшей Югославии, защиту компьютерных сетей Британии от кибервмешательства со стороны РФ, поддержку Украины и усложнение жизни для российской элиты.

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Новости мира, Антитеррористическое законодательство, Бен Уоллес, Великобритания.
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