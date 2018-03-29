Британия разработает новое антитеррористическое законодательство

Правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в течение ближайших недель или месяцев представит парламенту новое антитеррористическое законодательство.

Об этом заявил министр безопасности Бен Уоллес, сообщает Reuters.

"Вы увидите его (законодательство - ред.) очень скоро, мы собрали достаточно сильный пакет", - сказал Уоллес, добавив, что это будет "в ближайшие несколько недель или месяцев".

В прошлом году министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявляла, что законы о борьбе с терроризмом необходимо обновлять, чтобы идти в ногу с современным поведением в Сети и решить проблему радикализации в Интернете.

Как сообщалось, в 2017 году Совет нацбезопасности Британии утвердил новую стратегию безопасности. Она включает меры по усилению военного реагирования внутри страны и в Восточной Европе, противодействие кремлевской пропаганде с помощью "стратегических коммуникаций", пресечение российского вмешательства в бывшей Югославии, защиту компьютерных сетей Британии от кибервмешательства со стороны РФ, поддержку Украины и усложнение жизни для российской элиты.