Легализацию абортов в Ирландии вынесут на референдум

25 мая Ирландия проведёт референдум относительно изменения своей конституции для легализации абортов. Об этом сообщает AFP со ссылкой на министра здравоохранения Саймон Харрис.

"Референдум об отмене 8-й поправки состоится в пятницу, 25 мая. Люди скажут своё слово", - заявил министр.

Законодательство, которое позволяет провести этот референдум, было поддержано голосованием в верхней палате парламента Ирландии (Сенад Эрен) 28 марта. Как известно, с 1983 года более 205 тысяч жительниц Ирландии, где аборты запрещены, вынуждены были выехать в Великобританию, чтобы избавиться от нежелательной беременности. Причем, правительство Ирландии пытается позиционировать такие поездки как позорное действо, которое всеми осуждается.