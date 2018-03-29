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Легализацию абортов в Ирландии вынесут на референдум

Митинг в Ирландии
07:17 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Аборты законодательно запрещены в Ирландии с 1983 года, что вызывает протесты у некоторой части населения.

25 мая Ирландия проведёт референдум относительно изменения своей конституции для легализации абортов. Об этом сообщает AFP со ссылкой на министра здравоохранения Саймон Харрис.

"Референдум об отмене 8-й поправки состоится в пятницу, 25 мая. Люди скажут своё слово", - заявил министр.

Законодательство, которое позволяет провести этот референдум, было поддержано голосованием в верхней палате парламента Ирландии (Сенад Эрен) 28 марта. Как известно, с 1983 года более 205 тысяч жительниц Ирландии, где аборты запрещены, вынуждены были выехать в Великобританию, чтобы избавиться от нежелательной беременности. Причем, правительство Ирландии пытается позиционировать такие поездки как позорное действо, которое всеми осуждается.

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Новости мира, Аборты, Беременность, Ирландия, Легализация, Референдум.
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