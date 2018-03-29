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Сербия не выдворяет российских дипломатов

Александар Вучич и Владимир Путин
07:47 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Не выдворять российских дипломатов президент Сербии пообещал Путину в личном телефонном разговоре.

Президент Сербии Александар Вучич пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что не будет высылать российских дипломатов в ответ на отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля. Об этом сербский президент заявил В. Путину во время телефонного разговора.

А. Вучич сообщил В. Путину, что Сербия не будет участвовать в осуществлении любых мер, направленных против Российской Федерации, и не будут высылать российских дипломатов, несмотря на то, что почти все страны региона это уже сделали. Также А. Вучич попросил у В. Путина совета относительно того, как противодействовать действиям Косово на фоне обострения взаимоотношений с непризнанной республикой. А. Вучич проинформировал о последних событиях в Косово, в частности, о задержании сербского дипломата Марка Джурича. В. Путин сообщил А. Вучичу, что внимательно следит за событиями в Косово и решительно осуждает действия Приштины.

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Новости мира, Александар Вучич, Владимир Путин, Косово, Россия, Сербия.
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