Сербия не выдворяет российских дипломатов

Президент Сербии Александар Вучич пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что не будет высылать российских дипломатов в ответ на отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля. Об этом сербский президент заявил В. Путину во время телефонного разговора.

А. Вучич сообщил В. Путину, что Сербия не будет участвовать в осуществлении любых мер, направленных против Российской Федерации, и не будут высылать российских дипломатов, несмотря на то, что почти все страны региона это уже сделали. Также А. Вучич попросил у В. Путина совета относительно того, как противодействовать действиям Косово на фоне обострения взаимоотношений с непризнанной республикой. А. Вучич проинформировал о последних событиях в Косово, в частности, о задержании сербского дипломата Марка Джурича. В. Путин сообщил А. Вучичу, что внимательно следит за событиями в Косово и решительно осуждает действия Приштины.