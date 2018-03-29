Мэй и Меркель договорились противостоять усилению агрессии РФ
Новости мира: Премьер-министр Битании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель договорились о продолжении совместной работы в противостоянии агрессии России.
Премьер-министр Битании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель в среду во время телефонного разговора договорились продолжать противостояние усилению российской агрессии. Об этом говорится в заявлении представителя британского правительства, сообщает "Европейская правда".
Тереза Мэй поблагодарила Ангелу Меркель за ее сильную поддержку и солидарность после нападения в Солсбери.
"Канцлер и премьер-министр согласились с необходимостью продолжать совместную работу, чтобы противостоять усилению российской агрессии", - говорится в сообщении.
Мэй и Меркель также обсудили объявленное США временное освобождение стран ЕС от тарифов на сталь и алюминий и важность ядерной сделки с Ираном.
Джонсон: Отравление Скрипаля как сюжет Достоевского
Уже 28 стран высылают российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Кроме того, Болгария, Люксембург, Словакия, Мальта и Португалия вызвали своих послов в РФ для консультаций.
Как сообщала "ЕвроПравда", Ангела Меркель и Эммануэль Макрон поддержали доводы Лондона об ответственности РФ за отравление в Солсбери и спланировали тактику действий европейских стран вместе с Британией.