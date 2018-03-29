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Мэй и Меркель договорились противостоять усилению агрессии РФ

Тереза Мэй и Ангела Меркель
11:21 Сегодня Телеграф

Новости мира: Премьер-министр Битании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель договорились о продолжении совместной работы в противостоянии агрессии России.

Премьер-министр Битании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель в среду во время телефонного разговора договорились продолжать противостояние усилению российской агрессии. Об этом говорится в заявлении представителя британского правительства, сообщает "Европейская правда".

Тереза Мэй поблагодарила Ангелу Меркель за ее сильную поддержку и солидарность после нападения в Солсбери.

"Канцлер и премьер-министр согласились с необходимостью продолжать совместную работу, чтобы противостоять усилению российской агрессии", - говорится в сообщении.

Мэй и Меркель также обсудили объявленное США временное освобождение стран ЕС от тарифов на сталь и алюминий и важность ядерной сделки с Ираном.

Джонсон: Отравление Скрипаля как сюжет Достоевского

Уже 28 стран высылают российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Кроме того, Болгария, Люксембург, Словакия, Мальта и Португалия вызвали своих послов в РФ для консультаций.

Как сообщала "ЕвроПравда", Ангела Меркель и Эммануэль Макрон поддержали доводы Лондона об ответственности РФ за отравление в Солсбери и спланировали тактику действий европейских стран вместе с Британией.

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Новости мира, Ангела Меркель, Договор, Канцлер ФРГ, Премьер-министр Британии, Противостояние агрессии РФ, Тереза Мэй.
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