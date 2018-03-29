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На румынской АЭС произошла авария

АЭС в Чернаводэ
13:01 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Неисправность произошла в электросистеме процесса, в неатомной части реактора, который автоматически отключился.

В румынском городе Чернаводэ произошло автоматическое отключение второго реактора от национальной энергетической систем в результате возникновения неисправности в электрической системе процесса. Об этом сообщает libertatea. Сообщают, что авария произошла утром 29 марта. Сообщения о происшествии начали появляться около 10 утра.

Инцидент произошел в неатомной части процессов реактора, он не окажет отрицательного воздействия на персонал, население и окружающую среду. Это не первый случай аварийного отключения второго реактора Чернаводской АЭС, 8 апреля 2009 года второй реактор остановлен из-за неисправности станции, что привело к отключению электричества. 16 января 2010 года из-за утечки пара был остановлен первый энергоблок.

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Новости мира, Авария, АЭС, Реактор, Румыния, Чернаводэ.
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