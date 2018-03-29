Дороги и мосты в ЕС готовят к переброске войск

Отмечается, что на фоне обострения отношений с Россий Евросоюз намерен облегчить переправку солдат и военной техники между отдельными странами-членами. Именно с этой целью планируется упростить пограничные формальности и оборудовать дороги, мосты и железные дороги для перевозки танков и другой тяжелой техники.

Об этом говорится в плане Еврокомиссии, представленном сегодня в Брюсселе, сообщает Deutsche Welle.

В документе отмечается, что в настоящее время многие виды военного оборудования из-за особо тяжелого веса и крупных габаритов не могут транспортироваться в ЕС повсеместно.

На основе проведенного анализа будет решено, какие участки транспортной сети в ЕС нуждаются в срочной реновации. Дополнительные средства на реновацию с 2020 года будут выделяться из бюджета Евросоюза.

Издание констатирует, что с начала конфликта вокруг Украины страны Балтии испытывают страх перед российским вторжением. В подготовленном недавно секретном докладе НАТО говорится, что альянс не сможет достаточно быстро отреагировать в случае неожиданного нападения России на Литву, Латвию или Эстонию, и переброска в Балтию войск и военной техники из Центральной и Западной Европы займет слишком много времени.