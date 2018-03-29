Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Нормандская четверка" сделала важное заявление по Донбассу "Нормандская четверка" сделала важное заявление по Донбассу
Новости: Апелляционный суд Киева рассматривает жалобу на арест Савченко (онлайн) Апелляционный суд Киева рассматривает жалобу на арест Савченко (онлайн)
Новости: Шевченко назвал дату следующего сбора сборной Украины Шевченко назвал дату следующего сбора сборной Украины
Новости: Астрономы обнаружили галактику без темной материи Астрономы обнаружили галактику без темной материи
X

Дороги и мосты в ЕС готовят к переброске войск

Транспортировка боевой техники
14:30 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Дороги, мосты и железные дороги в ЕС до конца 2019 года должны быть проверены на пригодность для транспортировки военной техники.

Отмечается, что на фоне обострения отношений с Россий Евросоюз намерен облегчить переправку солдат и военной техники между отдельными странами-членами. Именно с этой целью планируется упростить пограничные формальности и оборудовать дороги, мосты и железные дороги для перевозки танков и другой тяжелой техники.

Об этом говорится в плане Еврокомиссии, представленном сегодня в Брюсселе, сообщает Deutsche Welle.

В документе отмечается, что в настоящее время многие виды военного оборудования из-за особо тяжелого веса и крупных габаритов не могут транспортироваться в ЕС повсеместно.

Джонсон: Отравление Скрипаля как сюжет Достоевского

На основе проведенного анализа будет решено, какие участки транспортной сети в ЕС нуждаются в срочной реновации. Дополнительные средства на реновацию с 2020 года будут выделяться из бюджета Евросоюза.

Издание констатирует, что с начала конфликта вокруг Украины страны Балтии испытывают страх перед российским вторжением. В подготовленном недавно секретном докладе НАТО говорится, что альянс не сможет достаточно быстро отреагировать в случае неожиданного нападения России на Литву, Латвию или Эстонию, и переброска в Балтию войск и военной техники из Центральной и Западной Европы займет слишком много времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Дороги, ЕС, ЕС и Россия, Железные дороги, Россия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Скотленд-Ярд: Скрипаля могли отравить возле дома Сербия не выдворяет российских дипломатов Легализацию абортов в Ирландии вынесут на референдум

Последние новости

Эти потрясающие снимки лишают дара речи: кадры от National Geographic (Фото) В украинский прокат выходит фильм "Первому игроку приготовиться" В Хмельницком возник пожар в общежитии колледжа (Видео)
Сегодня читают
01 Заброшенный подземный город обнаружен под горами Кавказа
02 Климпуш-Цинцадзе: Правительство Венгрии открывает ящик Пандоры
03 Таинственная подводная лодка проплыла мимо дайверов (Видео)
04 Футзал. Как бразилец издевается над соперниками в белорусском чемпионате (Видео)
05 "Нормандская четверка" сделала важное заявление по Донбассу
Новости сегодня
15:14 Очередного "вора в законе" задержали в Киеве
15:06 Мертенс оригинально подколол партнера по сборной Ромелу Лукаку
15:04 В Украине упростили доступ к земельным участкам для добычи нефти и газа
14:57 Фейгин обратился к Путину по обмену Сущенко
14:53 Украина и Дания готовят совместную авиаоперацию
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Грузия выдворяет российского дипломата Грузия выдворяет российского дипломата
Новости: НАТО предлагает Украине помощь на выборах 2019 года НАТО предлагает Украине помощь на выборах 2019 года
Новости: С 1 июля в Украине начнут отключать аналоговое ТВ С 1 июля в Украине начнут отключать аналоговое ТВ
Новости: Вербное воскресенье 2018: почему именно верба Вербное воскресенье 2018: почему именно верба
Добавить комментарий
0