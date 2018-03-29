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Состояние здоровья Юлии Скрипаль улучшилось

Сергей и Юлия Скрипаль
17:59 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости мира: Британские медики сообщили об улучшении состояния Юлии Скрипаль.

Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, вместе с отцом подвергшаяся нападению с использованием нервно-паралитического вещества в британском Солсбери, пошла на поправку, сообщает британская Национальная служба здравоохранения (NHS).

"Мы рады сообщить, что Юлия Скрипаль быстро идет на поправку и больше не находится в критическом состоянии", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте организации.

Скотленд-Ярд: Скрипаля могли отравить возле дома

Представитель службы охарактеризовал состояние женщины как "стабильное".

При этом С.Скрипаль все еще находится в стабильно критическом состоянии.

Как сообщалось ранее, специалисты Скотланд-Ярда пришли к выводу, что С.Скрипаль и его дочь впервые попали под воздействие нервно-паралитического вещества у себя в доме. При этом, по данным полиции, наибольшая концентрация отравляющего вещества выявлена на входной двери дома.

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Новости мира, Дело Скрипаля, Отравление Скрипаля, СергейСкрипаль, Солсбери, Юлия Скрипаль.
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