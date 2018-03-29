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Новое дело против Саркози: обвиняют в коррупции

Николя Саркози
18:34 Сегодня Телеграф

Новости мира: Николя Саркози якобы пытался повлиять на судей, которые рассматривали предполагаемое незаконное финансирование его кампании.

Бывший президент Франции Николя Саркози может предстать перед судом по обвинению в коррупции и злоупотреблении влиянием.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Monde.

По данным издания, следственный судья 29 марта подписал документ, которым направляет дело экс-главы государства в уголовный суд Парижа.

"В настоящее время существует большая вероятность того, что господин Саркози вскоре предстанет перед судом вместе со своим адвокатом и другом Тьерри Герцогом и бывшим высокопоставленным судьей Жилбером Азибертом, все трое подозреваются в коррупции и злоупотреблении влиянием", - отмечает издание.

Как сообщает Le Figaro, Саркози подозревают в том, что в 2014 году он пытался получить конфиденциальную информацию от Азиберта, который тогда был судьей Кассационного суда Франции.

Адвокаты Саркози уже заявили, что он обжалует это решение.

Напомним, на прошлой неделе относительно Саркози начали официальное расследование по подозрению в получении незаконного финансирования его избирательной кампании от ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

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Новости мира, Дело Саркози, Коррупция, Николя Саркози, Франция.
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