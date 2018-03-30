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Дочь экс-шпиона Скрипаля пришла в себя

Юлия Скрипаль
00:07 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Лечащие врачи дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии пока затрудняются сказать, как отравление может сказаться на здоровье девушки в долгосрочной перспективе.

Дочь бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлия, которая была отравлена вместе с отцом в британском Солсбери 4 марта, пришла в сознание и разговаривает.

Об этом сообщает ВВС.

"Она хорошо отреагировала на лечение, но продолжает получать квалифицированную медицинскую помощь 24 часа в сутки", – сообщили в больнице.

Врач Кристин Бланшард заявила журналистам, что гордится медиками, которые работали с пациентами все это время.

Как пишет издание, пока рано говорить, как случившееся скажется на здоровье девушки в долгосрочной перспективе.

Сегодня стало известно, что состояние Юлии Скрипаль быстро улучшается.

4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.

Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Великобритании.

Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран. Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.

14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ.

17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов. Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще около 30 стран. Ряд стран вызвали из РФ своих послов для консультаций. НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе.

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Новости мира, Великобритания, Дочь экс-шпиона Скрипаля, Отравление Сергея Скрипаля, Юлия Скрипаль.
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