В Сербии вооруженный мужчина хотел подорваться под стенами парламента

В Белграде вооруженный мужчина угрожал взорвать себя под парламентом Сербии, поэтому из здания законодательного органа пришлось эвакуировать людей. Инцидент произошел 29 марта, сообщает в пятницу "Радио Свобода".

"Местные СМИ сообщили, что мужчина имел при себе оружие и взрывчатку, но после часа переговоров сдался службам безопасности. Мужчину отвезли в больницу для психиатрической экспертизы", - говорится в сообщении.

По неофициальным данным, задержанный является бывшим сербским военным, который пытался привлечь внимание к судебному делу, в котором он фигурирует.