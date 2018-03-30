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В Сербии вооруженный мужчина хотел подорваться под стенами парламента

Парламент Сербии
09:20 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Белграде 29 марта вооруженный мужчина со взрывчаткой хотел взорвать себя под парламентом Сербии, но после переговоров решил сдаться службам безопасности.

В Белграде вооруженный мужчина угрожал взорвать себя под парламентом Сербии, поэтому из здания законодательного органа пришлось эвакуировать людей. Инцидент произошел 29 марта, сообщает в пятницу "Радио Свобода".

"Местные СМИ сообщили, что мужчина имел при себе оружие и взрывчатку, но после часа переговоров сдался службам безопасности. Мужчину отвезли в больницу для психиатрической экспертизы", - говорится в сообщении.

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По неофициальным данным, задержанный является бывшим сербским военным, который пытался привлечь внимание к судебному делу, в котором он фигурирует.

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Новости мира, Белград, Вооруженный мужчина, Парламент Сербии, Сербия, Угроза взрыва.
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