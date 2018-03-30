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Президент Чехии заявил, что нет доказательств по делу Скрипаля

Милош Земан
14:02 Сегодня Телеграф

Новости мира: Милош Земан подчеркнул, что "Соединенное Королевство еще не предоставило никаких доказательств, есть подозрения, но это не доказательство".

Президент Чехии Милош Земан заявил, что Великобритания не предоставила достаточно убедительных доказательств ответственности РФ за отравления двойного российского агента Сергея Скрипаля.

Об этом он заявил в комментарии TV Barrandov, информирует Европейская правда со ссылкой на Parlamentni Listy.

Земан утверждает, что Великобритания не предоставила достаточно убедительных доказательств, которые могли бы оправдать меры союзников против РФ.

"Соединенное Королевство еще не предоставило никаких доказательств, есть подозрения, но это не доказательство. Я понимаю акцию солидарности, но я бы хотел увидеть доказательства", - заявил Земан.

Он отметил, что ожидает высылки из Москвы трех чешских дипломатов в ответ на решение Праги выслать трех российских сотрудников диппредставительства и это создаст трудности для Чехии.

Болгария решила не высылать российских дипломатов

"Наше посольство в Москве значительно меньше, чем посольство России здесь, и для нас это создаст большие трудности", - сказал он.

Чешские депутаты обвиняют президента Милоша Земана в государственной измене из-за его позиции относительно возможного чешского происхождения нервно-паралитического вещества "Новичок", которым, по утверждению Великобритании, отравили бывшего шпиона Скрипаля.

Ранее в РФ заявили, что вещество "Новичок" могли разрабатывать на территории Чехии. МИД Чехии решительно отрицает эти сообщении. Премьер Чехии Андрей Бабиш назвал эти сообщения ложью.

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Новости мира, Великобритания, Дело Скрипаля, Милош Земан, Чехия.
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