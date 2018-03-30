В Польше не лишат званий военных-коммунистов за госизмену

Президент Польши Анджей Дуда применил вето к закону, который предусматривает возможность лишения военного ранга лиц и солдат запаса, которые в 1943-1990 гг. в органах государственной безопасности своими действиями поддерживали коммунистический режим и предали государственные интересы Польши.

Об этом сообщает Polskie Radio.

Закон должен был создать правовые основы для лишения офицерского и подофицерского звания, в частности Войцеха Ярузельского и Чеслава Кищака, а также других лиц, которые были членами Военного совета национального спасения (пол. WRON) или проходили службу в органах государственной безопасности, упомянутые в законе о люстрации.

Дуда сказал, что в Польше нельзя возвращать правосудия благодаря введению несправедливых правовых решений. По его мнению, предложение, согласно которому все члены WRON не имеют возможности давать какие-либо разъяснения или обжаловать решение о лишении их звания, является тем, с чем нельзя согласиться.

"Это, безусловно, нарушение стандартов демократического государства", - подчеркнул он.

Президент сказал, что отправка закона на пересмотр в Сейм для него не была легким решением.

"Верю в символическое значением подобных законов, в символическое значение для польского войска, символическое значение для закрытия раздела того периода и в то же время отграничения от тех времен, но не таким образом", - сказал Дуда.

Президент Польши намерен после Пасхальных праздников провести консультации с министром национальной обороны, председателем Управления по вопросам комбатантов и репрессированных лиц и комбатантськими организациями на тему новой формулировки закона.

"Возможно, я приглашу также представителей пострадавших лиц во время военного положения", - добавил он.