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Лондон не удивлен ответом Москвы на высылку дипломатов

МИД Великобритании
17:40 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости мира: Ответ Москвы на высылку российских дипломатов не стал неожиданностью для Лондона, утверждают в МИД Великобритании.

Представитель МИД Великобритании заявила, что решение РФ выдворять дипломатических работников тех стран, которые ранее высылали российских дипломатов, не является неожиданным.

Агентство "Ассошиэйтед пресс" в пятницу приводит слова представителя МИД, согласно которым ответные шаги Москвы "вызывают сожаление, но в свете прежнего поведения России мы ожидали реакции".

"Однако это не меняет суть дела: (была предпринята - ред) попытка убийства двух человек на британской земле, относительно чего нет альтернативного вывода, кроме вины российского государства", - сказала она.

Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран
Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран Читать полностью

По ее словам, Россия своими действиями, нарушила международное право и Конвенцию о запрещении химического оружия, а реакция других стран "продемонстрировала глубину международного беспокойства".

Ранее о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери в знак солидарности с Лондоном объявили 25 европейских государств - 18 стран Европейского союза, а также Албания, Македония, Норвегия, Черногория, Украина, Молдавия и Грузия. В общей сложности, вместе с Великобританией о высылке российских дипломатов объявили 29 стран, а также НАТО.

В пятницу МИД РФ вызвал руководителей аккредитованных в РФ дипмиссий в связи с "делом Скрипалей" для вручения нот протеста и объявления ответных мер.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. С.Скрипаль до сих пор находится в коме, состояние Ю.Скрипаль улучшилось, она может принимать пищу и разговаривать. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

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Новости мира, Великобритания, Высылка дипломатов, Дипломаты, МИД Великобритании, МИД РФ, РФ.
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