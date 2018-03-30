Лондон не удивлен ответом Москвы на высылку дипломатов

Представитель МИД Великобритании заявила, что решение РФ выдворять дипломатических работников тех стран, которые ранее высылали российских дипломатов, не является неожиданным.

Агентство "Ассошиэйтед пресс" в пятницу приводит слова представителя МИД, согласно которым ответные шаги Москвы "вызывают сожаление, но в свете прежнего поведения России мы ожидали реакции".

"Однако это не меняет суть дела: (была предпринята - ред) попытка убийства двух человек на британской земле, относительно чего нет альтернативного вывода, кроме вины российского государства", - сказала она.

По ее словам, Россия своими действиями, нарушила международное право и Конвенцию о запрещении химического оружия, а реакция других стран "продемонстрировала глубину международного беспокойства".

Ранее о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери в знак солидарности с Лондоном объявили 25 европейских государств - 18 стран Европейского союза, а также Албания, Македония, Норвегия, Черногория, Украина, Молдавия и Грузия. В общей сложности, вместе с Великобританией о высылке российских дипломатов объявили 29 стран, а также НАТО.

В пятницу МИД РФ вызвал руководителей аккредитованных в РФ дипмиссий в связи с "делом Скрипалей" для вручения нот протеста и объявления ответных мер.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. С.Скрипаль до сих пор находится в коме, состояние Ю.Скрипаль улучшилось, она может принимать пищу и разговаривать. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.