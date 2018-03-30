Глава правительства Венгрии опасается государственного переворота

Глава венгерского правительства Виктор Орбан в преддверии парламентских выборов, намеченных на 8 апреля, заявил, что в стране действуют до 2 тыс. заговорщиков, которые хотят свергнуть правительство и превратить Венгрию в страну иммигрантов.

"В Венгрии есть примерно 2 тыс. проплаченных лиц, которые во время предвыборной кампании работают на свержение правительства и на создание нового, настроенного на поддержку иммигрантов кабинета министров, который будет приемлем для Джорджа Сороса", - сказал В.Орбан в пятницу в интервью первому каналу венгерского радио.

"Мы точно знаем их по именам, на кого и как они работают ради превращения Венгрии в государство иммигрантов", - добавил премьер-министр.

По сообщениям СМИ, В.Орбан в последние месяцы в выступлениях стал уделять больше времени вопросу иммиграции, а также фигуре Дж.Сороса - выходца из Венгрии и американского финансиста и инвестора. В.Орбан обвиняет Дж.Сороса в стремлении подорвать в своих интересах христианскую Венгрию и Европу, используя для этого иммиграцию мусульман, а также основанные Дж.Соросом НПО.