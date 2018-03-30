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Глава правительства Венгрии опасается государственного переворота

Венгрия
21:07 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Премьер Венгрии в ходе избирательной кампании заявил об угрозе государственного переворота.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан в преддверии парламентских выборов, намеченных на 8 апреля, заявил, что в стране действуют до 2 тыс. заговорщиков, которые хотят свергнуть правительство и превратить Венгрию в страну иммигрантов.

"В Венгрии есть примерно 2 тыс. проплаченных лиц, которые во время предвыборной кампании работают на свержение правительства и на создание нового, настроенного на поддержку иммигрантов кабинета министров, который будет приемлем для Джорджа Сороса", - сказал В.Орбан в пятницу в интервью первому каналу венгерского радио.

"Мы точно знаем их по именам, на кого и как они работают ради превращения Венгрии в государство иммигрантов", - добавил премьер-министр.

По сообщениям СМИ, В.Орбан в последние месяцы в выступлениях стал уделять больше времени вопросу иммиграции, а также фигуре Дж.Сороса - выходца из Венгрии и американского финансиста и инвестора. В.Орбан обвиняет Дж.Сороса в стремлении подорвать в своих интересах христианскую Венгрию и Европу, используя для этого иммиграцию мусульман, а также основанные Дж.Соросом НПО.

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Новости мира, Венгрия, Виктор Орбан, Государственный переворот, Парламентские выборы Венгрии, Правительство Венгрии.
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