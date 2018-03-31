Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Состояние здоровья Савченко ухудшилось, у нее появилась кровавая рвота Состояние здоровья Савченко ухудшилось, у нее появилась кровавая рвота
Новости: Верховный суд Украины утвердил состав Научно-консультативного совета Верховный суд Украины утвердил состав Научно-консультативного совета
Новости: Антидопинговые офицеры УЕФА пожаловали к "Барселоне" с проверкой на допинг Антидопинговые офицеры УЕФА пожаловали к "Барселоне" с проверкой на допинг
Новости: I'm back: Шварценеггер пошутил при пробуждении от наркоза I'm back: Шварценеггер пошутил при пробуждении от наркоза
X

Британские власти провели досмотр самолета "Аэрофлота" в Лондоне

Аэрофлот
05:06 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Факт досмотра самолета был подтвержден в российской авиакомпании.

Представители британских властей устроили досмотр самолета российской компании «Аэрофлот» в лондонском аэропорту Хитроу.

Об этом сообщает "Медуза" ссылаясь на информацию «Интерфакса».

Скотленд-Ярд заявил, что не причастен к произошедшему. Сообщается, что досмотр произвели сотрудники таможни, говорится в информации.

По словам источников, представители властей поднялись на борт после того, как самолет покинули пассажиры из Москвы. Они потребовали от экипажа выйти из самолета. Источник в авиакомпании «Аэрофлот» заявил, что полицейские не предоставили оснований для своих действий.

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, на борту остался командир экипажа, которому не позволили присутствовать при досмотре и не выпускали из кабины. Захарова осудила действия британских властей и предположила, что они пытаются «любыми способами спасти свою капитально подорванную репутацию в связи с так называемым „делом Скрипалей“».

Позже в «Аэрофлоте» заявили об окончании досмотра и готовности самолета к возвращению в Москву.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Англия, Аэрофлот, Новости мира, Скотленд-Ярд.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

В ЕС собираются обязать мессенджеры предоставлять полиции данные пользователей Лидеры разделенного Кипра договорились о встрече Лукашенко отреагировал на проблемы поставок товаров в Россию

Последние новости

Украинский суд арестовал крымское судно "Норд" Официальная Канада отреагировала на высылку дипломатов из РФ Корейские исследователи создали дистанционно управляемых мышей (Видео)
Сегодня читают
01 Стали известны потенциальные соперники cборной Украины на майском сборе
02 Глава правительства Венгрии опасается государственного переворота
03 Машины-монстры: миру представлен самый большой в мире круизный лайнер
04 Юбилей Селин Дион: лучшие песни канадской певицы (Видео)
05 Ярославский - о возможном финансировании "Динамо"
Новости сегодня
05:27 Ученые смогли объяснить, в чем секрет хруста пальцев человека
05:11 Взрыв эмоций: потрясающая юмористическая подборка для тех, кто не спит ночью
04:52 Новости АТО: враг применил управляемые ракеты под Талаковкой
04:38 Сбережения граждан Украины в 2017 году сократились на 69 млрд грн
04:32 Полиция обнародовала фоторобот подозреваемого, устроевшего стрельбу в Харькове
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко указом стабилизировал деятельность "Черноморнафтогаза" Порошенко урегулировал работу "Черноморнафтогаза"
Новости: Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран
Новости: Канада будет искать пути включения Украины в повестку дня "Большой семерки" Канада будет искать пути включения Украины в повестку дня "Большой семерки"
Новости: Юбилей Селин Дион: лучшие песни канадской певицы (Видео) Юбилей Селин Дион: лучшие песни канадской певицы (Видео)
Добавить комментарий
0