Британские власти провели досмотр самолета "Аэрофлота" в Лондоне

Представители британских властей устроили досмотр самолета российской компании «Аэрофлот» в лондонском аэропорту Хитроу.

Об этом сообщает "Медуза" ссылаясь на информацию «Интерфакса».

Скотленд-Ярд заявил, что не причастен к произошедшему. Сообщается, что досмотр произвели сотрудники таможни, говорится в информации.

По словам источников, представители властей поднялись на борт после того, как самолет покинули пассажиры из Москвы. Они потребовали от экипажа выйти из самолета. Источник в авиакомпании «Аэрофлот» заявил, что полицейские не предоставили оснований для своих действий.

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, на борту остался командир экипажа, которому не позволили присутствовать при досмотре и не выпускали из кабины. Захарова осудила действия британских властей и предположила, что они пытаются «любыми способами спасти свою капитально подорванную репутацию в связи с так называемым „делом Скрипалей“».

Позже в «Аэрофлоте» заявили об окончании досмотра и готовности самолета к возвращению в Москву.