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Канадский депутат выдвинул обвинения РФ за действия в Сирии

Сирия
07:08 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В парламенте Канады Россию обвинили в военных преступлениях на территории Сирии.

Режим Башара аль-Асада и его российские покровители совершают на территории Сирии военные преступления.

Об этом во время выступления в подкомитете по международным правам человека федерального парламента Канады заявил депутат от правящей Либеральной партии Борис Вжесневський, сообщает корреспондент.

"Надо называть вещи своими именами, четко заявив, что сирийский режим и его российские покровители – генералы и дипломаты – вовлечены в совершение систематических, последовательных, сознательных, детально спланированных и тщательно выполненных военных преступлений", - сказал Вжесневський.

Он также привел несколько примеров этих военных преступлений. "Использование запрещенного оружия и тактик, обстрелы гражданских, отрицание задокументированных ООН случаев преднамеренных массовых убийств", - рассказал депутат.

По его словам, российская авиация активно использовалась для нанесения ударов запрещенным оружием по гражданским объектам в Сирии. "В то время, как дипломаты в ООН обсуждали, что происходит, и глава МИД России Лавров рассказывал о мире, фосфорные бомбы загружались в самолеты, чтобы быть сброшенными в Раке. Бункерные бомбы грузились в российские самолеты с целью сброса их в Алеппо на гражданских, детей, которые прячутся в подвалах", - подчеркнул Вжесневський.

Депутат призвал международное сообщество не оставаться "посторонними наблюдателями" за трагедией сирийского народа. "Я имею вопрос ко всем нам: что мы будем делать с этим?", - обратился он к присутствующим в зале.

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Новости мира, Военные преступления, Канада, ООН, Россия, РФ, Сирия.
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