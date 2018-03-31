Румынский МИД решительно осуждает действия России
Новости мира: МИД Румынии осуждает действия России касательно "зеркального" ответа на высылку дипломатов.
Румыния подтверждает свою позицию и осуждает любые действия, которые угрожают коллективной безопасности и международному праву.
Об этом говорится в обнародованном коммюнике Министерства иностранных дел Румынии в связи с решением России выслать из страны румынского дипломата, сообщает корреспондент.
"МИД подтверждает объявление Россией персоной нон грата одного из румынских дипломатов после аналогичной меры, предпринятой нашей страной в знак солидарности с Великобританией. МИД подтверждает свою позицию: мы осуждаем любые действия, угрожающие коллективной безопасности и международному праву", - говорится в сообщении.
Накануне глава МИД Румынии Теодор Мелешкану заявил, что "в стране ощущается весьма солидное присутствие российского шпионажа", назвав химическую атаку в Солсбери в Великобритании актом "политического безумия".
Как сообщал Укринформ, ранее около 30 стран, а также НАТО решили выслать российских дипломатов в ответ на применение Россией боевого химического вещества в британском Солсбери, где 4 марта был отравлен экс-офицер Главного разведывательного управления РФ Сергей Скрипаль и его дочь.
Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что ответственность за это лежит на России, а следствие подтвердило применение в Солсбери нервно-паралитического газа "Новичок", который производят в РФ.
Украина, в частности, приняла решение о выдворении 13 российских дипломатов.