Совбез ООН утвердил новый пакет санкций против КНДР

Комитет Совета Безопасности ООН по КНДР утвердил новые масштабные санкции в отношении ряда компаний Северной Кореи.

Об этом говорится в заявлении посла США в ООН Никки Хейли.

"Сегодня Миссия США в ООН заручилась поддержкой Совета Безопасности в отношении крупнейшего в истории пакета санкций ООН в отношении Северной Кореи", - заявила Хейли.

Сообщается, что Комитет Совета Безопасности ООН единогласно одобрил санкции в отношении 49 компаний и физических лиц. Речь идет о 21 судоходной компании, одном физическом лице и 27 кораблей.

Отмечается, что санкции направлены на то, чтобы предотвратить незаконную морскую контрабанду, цель которой - поставки нефти и угля в КНДР.

"Утверждение этого исторического пакета санкций является явным признаком того, что международное сообщество объединилось в усилиях по поддержанию максимального давления на северокорейский режим", - заявила Хейли.

Как известно, Северная и Южная Корея 27 апреля проведут первый за последние десять лет саммит на высшем уровне.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном до мая.