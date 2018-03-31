В Польше перевернулся автобус с россиянами

Туристический автобус с россиянами, которые возвращались из турпоездки в Чехию, попал в ДТП на юге Польши. В результате столкновения автобуса с легковым автомобилем пострадали 11 человек, двое из которых попали в госпиталь.

"В автобусе путешествовало 30 человек, двое из которых попали в госпиталь, а остальным оказана помощь на месте автопроисшествия", - сообщил представитель полиции Нижнесилежского воеводства Лукаш Дутковяк. ДТП произошло на автодороге №34 возле населенного пункта Свебодзице. После столкновения с автомобилем автобус съехал в ров и перевернулся. Пассажиры автобуса возвращались из туристической поездки в Прагу. В настоящий момент их опрашивают представители полиции и прокуратуры. После прибытия другого автобуса они отправятся в Россию.