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В Польше перевернулся автобус с россиянами

ДТП
14:16 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: В результате столкновения автобус упал в кювет и перевернулся, пострадали 11 человек, ехавших из Праги.

Туристический автобус с россиянами, которые возвращались из турпоездки в Чехию, попал в ДТП на юге Польши. В результате столкновения автобуса с легковым автомобилем пострадали 11 человек, двое из которых попали в госпиталь.

"В автобусе путешествовало 30 человек, двое из которых попали в госпиталь, а остальным оказана помощь на месте автопроисшествия", - сообщил представитель полиции Нижнесилежского воеводства Лукаш Дутковяк. ДТП произошло на автодороге №34 возле населенного пункта Свебодзице. После столкновения с автомобилем автобус съехал в ров и перевернулся. Пассажиры автобуса возвращались из туристической поездки в Прагу. В настоящий момент их опрашивают представители полиции и прокуратуры. После прибытия другого автобуса они отправятся в Россию.

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Новости мира, Автобус, ДТП, Польша, Пострадавшие, Туристы.
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1 Комментарий
  • Вова 31.03.2018 14:23

    Всё ясно. "Правый сектор".

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