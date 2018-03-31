Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко о трассе Одесса-Рени: Уже отремонтировано 195 км, осталось - 94 км Порошенко о трассе Одесса-Рени: Уже отремонтировано 195 км, осталось - 94 км
Новости: Порошеко считает почетной обязанностью создание реабилитационных центов АТО Порошеко считает почетным создание реабилитационных центов
Новости: "Карпаты" – "Черноморец": видео голов и обзор матча "Карпаты" – "Черноморец": видео голов и обзор матча
Новости: Систему Starlink одобрила Федеральная комиссия США Систему Starlink одобрила Федеральная комиссия США
X

Лондон рассматривает запрос Посольства РФ

Посольство РФ в Лондоне
18:02 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: По официальному уведомлению британского МИД Ю. Скрипаль пошла на поправку, российские дипломаты просят встречи с ней.

Британское правительство изучает запрос посольства России в Лондоне о встрече с Юлией Скрипаль, состояние которой улучшилось после отравления в Солсбери из-за воздействия нервнопаралитического вещества, передают в субботу западные СМИ.

"В настоящий момент мы рассматриваем запрос (посольства РФ) о посещении Ю.Скрипаль и изучаем наши обязательства по этому вопросу в соответствии с международным и национальным правом, а также с учетом пожеланий и права самой Ю.Скрипаль", - приводят издания высказывания представителя британского МИД. Как сообщалось, российские дипломаты в Лондоне продолжают добиваться встречи с Ю.Скрипаль, которая пошла на поправку.

"Хорошие новости об улучшении состояния Ю.Скрипаль. Мы настаиваем на своем праве встретиться с ней в соответствии с Конвенцией о консульских сношениях", - говорится в записи на странице посольства в "Твиттере". Ранее в российской дипмиссии сообщили "Интерфаксу", что британская сторона официально уведомила посольство России в Лондоне об улучшении состояния Ю.Скрипаль.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Великобритания, Запрос, Лондон, МИД, Россия, Юлия Скрипаль.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Румынский МИД решительно осуждает действия России Канадский депутат выдвинул обвинения РФ за действия в Сирии Британские власти провели досмотр самолета "Аэрофлота" в Лондоне

Последние новости

Джеко спас "Рому" от поражения в матче с "Болоньей" Tesla отзывает модели Tesla Model S в связи с обнаруженной проблемой Историки собрались в Нежине на "посиделки"
Сегодня читают
01 В Кременчуге испытали необычный бронеавтомобиль (Видео)
02 Стали известны потенциальные соперники cборной Украины на майском сборе
03 Джошуа: Уберите мои титулы, я дерусь за пояс WBO
04 Джошуа - Паркер: где и когда смотреть бой
05 Машины-монстры: миру представлен самый большой в мире круизный лайнер
Новости сегодня
19:01 Сотруднику СБУ дали 3 года за ДТП
19:01 Медики назвали неожиданную причину раннего старения
18:47 Банду отравителей будут судить в Хмельницком
18:39 Антропологи воссоздали внешность кроманьонца по его черепу
18:36 Судьба поединка Головкина с Альваресом решится 18 апреля
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Бельгия отказывается от ядерной энергии Бельгия отказывается от ядерной энергии
Новости: Лондон: Досмотр борта Аэрофлота просто рутина Лондон: Досмотр борта Аэрофлота просто рутина
Новости: Лондон рассматривает запрос Посольства РФ Лондон рассматривает запрос Посольства РФ
Новости: Вербное воскресенье 2018: все, что нужно знать об этом празднике Вербное воскресенье 2018: все, что нужно знать об этом празднике
Добавить комментарий
0