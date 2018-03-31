Лондон рассматривает запрос Посольства РФ

Британское правительство изучает запрос посольства России в Лондоне о встрече с Юлией Скрипаль, состояние которой улучшилось после отравления в Солсбери из-за воздействия нервнопаралитического вещества, передают в субботу западные СМИ.

"В настоящий момент мы рассматриваем запрос (посольства РФ) о посещении Ю.Скрипаль и изучаем наши обязательства по этому вопросу в соответствии с международным и национальным правом, а также с учетом пожеланий и права самой Ю.Скрипаль", - приводят издания высказывания представителя британского МИД. Как сообщалось, российские дипломаты в Лондоне продолжают добиваться встречи с Ю.Скрипаль, которая пошла на поправку.

"Хорошие новости об улучшении состояния Ю.Скрипаль. Мы настаиваем на своем праве встретиться с ней в соответствии с Конвенцией о консульских сношениях", - говорится в записи на странице посольства в "Твиттере". Ранее в российской дипмиссии сообщили "Интерфаксу", что британская сторона официально уведомила посольство России в Лондоне об улучшении состояния Ю.Скрипаль.