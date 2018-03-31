Во Франции самолет упал на дорогу

Двухмоторный самолет разбился на автотрассе недалеко от французского города Сен-Шамон, погибли два человека. Об этом сообщает Top News.

"Самолет упал прямо на автотрассу недалеко от города Сен-Шамон. Погибли находящиеся в кабине самолета пилот и пассажир", - говорится в сообщении. По словам очевидцев, пилот скорее всего не справился с управлением. Самолет летел на малой высоте и при падении задел дорожный знак.