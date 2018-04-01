В Румынии, по подозрению в педофилии, был задержан учитель физкультуры

Румынские полицейские задержали учителя физкультуры одного из Бухарестских частных учебных заведений за педофилию.

«После проведения следственных мероприятий и других процессуальных действий, учитель в возрасте 40 лет, подозреваемый в сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему ребенку, был задержан. Дальнейшие следственные мероприятия будут осуществляться под надзором Бухарестской прокуратуры», - говорится в обнародованном сообщении Генерального инспектората полиции Румынии.

В школе, где работал учитель, подтвердили готовность сотрудничать с правоохранительными органами и предоставить все записи с камер видеонаблюдения.

Несколькими месяцами ранее также по обвинению в педофилии был арестован один из сотрудников Дорожной полиции Румынии.