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Самолеты-разведчики и истребители Германии не соответствуют стандартам НАТО

Самолеты-разведчики
00:39 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Немецкая военная техника находится не в лучшем состоянии.

О бедственном состоянии немецкой военной техники говорят давно, сейчас выясняется, что даже самолеты-разведчики и истребители бундесвера фактически не могут выполнять свои функции в рамках операций НАТО.

Об этом со ссылкой на внутренний доклад ведомства в субботу, 31 марта, сообщает Spiegel.

"Из-за ветхого состояния боевых самолетов бундесвер больше не может выполнять свои обязательства перед НАТО", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на внутренний документ оборонного ведомства, издание пишет о том, что все 93 состоящих на вооружении немецкой армии с начала 1980-х Tornado должны быть немедленно модернизированы. Эксперты пришли к выводу, что возраст систем вооружения и электроника самолетов делает участие в операциях альянса «явно рискованным». В частности, боевые машины не оснащены шифраторами для защищенной передачи данных, на них не установлены требуемые в НАТО системы распознавания «друг-враг». Установить все это до 2019 года, как предполагалось, не представляется возможным.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявляла о планах, оставить самолеты Tornado на вооружении немецкой армии до 2035 года. Сейчас эксперты ставят вопрос о том, можно ли их вообще модернизировать.

В январе с.г. бундесвер подтвердил поставку Североатлантическому альянсу 10 Tornado для сил быстрого реагирования - NATO Response Force (NRF).

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Новости мира, Военная техника, Германия, Европа, НАТО, Новости мира, Оборона, Самолеты-разведчики.
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