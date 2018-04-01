На курорте в Швейцарии несколько лыжников попали под лавину

Несколько лыжников оказались в зоне схода лавины в Швейцарских Альпах, связи с ними нет, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Лавина сошла возле курорта Фишеральп в кантоне Вале днем в субботу. Точное число оказавшихся под снегом неизвестно.

Спасателей вызвал один из лыжников, которому удалось спрятаться за камнями. Поиски затруднены плохой погодой, из-за которой нельзя использовать вертолет.