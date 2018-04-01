Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Внести изменения в Конституцию относительно Крыма будет сложно - Джемилев Внести изменения в Конституцию относительно Крыма будет сложно - Джемилев
Новости: "ПСЖ" - триумфатор Кубка французской лиги 2018 "ПСЖ" - триумфатор Кубка французской лиги 2018
Новости: Джошуа - Паркер: невероятное зрелище и тяжелая победа британца Джошуа - Паркер: невероятное зрелище и тяжелая победа британца
Новости: Украинская группа ДахаБраха выступит на фестивале в США Украинская группа ДахаБраха выступит на фестивале в США
X

На курорте в Швейцарии несколько лыжников попали под лавину

Швейцарские Альпы
01:19 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости мира: В Швейцарских Альпах сошла лавина, под которую попали несколько лыжников.

Несколько лыжников оказались в зоне схода лавины в Швейцарских Альпах, связи с ними нет, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Лавина сошла возле курорта Фишеральп в кантоне Вале днем в субботу. Точное число оказавшихся под снегом неизвестно.

Спасателей вызвал один из лыжников, которому удалось спрятаться за камнями. Поиски затруднены плохой погодой, из-за которой нельзя использовать вертолет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Лавина, Новости мира, Фишеральп, Швейцарские Альпы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

В Польше перевернулся автобус с россиянами В Лондонском аэропорту отменили рейсы из-за возгорания автобуса Совбез ООН утвердил новый пакет санкций против КНДР

Последние новости

Запуски с космодрома Восточный были перенесены на более поздний срок Диетологи предоставили список специй, которые помогут обрести желанную фигуру РФ выслала немецких экспертов по безопасности
Сегодня читают
01 Опубликован рейтинг величайших драк в фильмах XXI века (Видео)
02 Дипломатам РФ, выдворенным из США, закрыли въезд в Украину
03 Антропологи воссоздали внешность кроманьонца по его черепу
04 City Trans Ukraine 2018: на выставке покажут новый троллейбус Барвинок (Видео)
05 Сколько Владимир Кличко заработал за бой с Поветкиным
Новости сегодня
03:11 Более 816 тысяч человек подали декларации за прошлый год
02:44 Стало известно, кто будет снимать третью часть "Мира Юрского периода"
02:31 Ученые подсчитали, какие вредные привычки наносят наибольший ущерб здоровью
01:56 В США родилась "24-летняя" девочка, эмбрион которой был заморожен в 1992 году
01:15 Ученые разработали уникального робота для изучения подводного мира (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Бельгия отказывается от ядерной энергии Бельгия отказывается от ядерной энергии
Новости: Лондон: Досмотр борта Аэрофлота просто рутина Лондон: Досмотр борта Аэрофлота просто рутина
Новости: Лондон рассматривает запрос Посольства РФ Лондон рассматривает запрос Посольства РФ
Новости: Ученые назвали тип людей, наименее подверженных заболеваниям сердца Ученые назвали тип людей, наименее подверженных заболеваниям сердца
Добавить комментарий
0