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На курорте в Швейцарии несколько лыжников попали под лавину
01:19 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости мира: В Швейцарских Альпах сошла лавина, под которую попали несколько лыжников.
Несколько лыжников оказались в зоне схода лавины в Швейцарских Альпах, связи с ними нет, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Лавина сошла возле курорта Фишеральп в кантоне Вале днем в субботу. Точное число оказавшихся под снегом неизвестно.
Спасателей вызвал один из лыжников, которому удалось спрятаться за камнями. Поиски затруднены плохой погодой, из-за которой нельзя использовать вертолет.
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