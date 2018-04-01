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Минобороны Эстонии: учения ПВО ВМФ России в Балтийском море не несет опасности

Эстония
02:21 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Йонатан Всевиов прокомментировал ситуацию вокруг учений, проводимых Россией в Балтийском море.

Канцлер министерства обороны Эстонии Йонатан Всевиов (Jonatan Vseviov) считает, что не стоит излишне беспокоиться в связи с проводимыми Россией в Балтийском море учениями средств противовоздушной обороны военно-морского флота.

"Есть целый ряд правил, на которые должно ответить государство, желающее провести учения. На эти правила Россия ответила. Как положено, сообщила о территории их проведения", - рассказал Й.Всевиов в субботу Эстонскому телевидению.

По его словам, "само по себе это не вызывает озабоченности. Разумеется, мы очень внимательно следим за всеми учениями, которые проходят на суше, в море и в воздухе. Конечно, это знак об общем нарастании военной активности России вблизи от наших границ. Испытывают различные системы оружия, в глобальном смысле это не необычно. Правда, никто не помнит, чтобы они проводились столь близко от границ НАТО в Балтийском море. Но само по себе это не запрещено", - сказал канцлер министерства обороны.

В то же время президент Латвии Раймондс Вейонис (Raimonds Vejonis) заявил в пятницу, что подобные учения "ухудшают положение с безопасностью". МИД Латвии поручил представителям своей страны проинформировать НАТО и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о планируемых Россией ракетных испытаниях и предложил обсудить этот вопрос внутри организаций.

А министерство обороны Литвы заявило, что "очень отрицательно относится к таким агрессивным действиям с демонстрацией военной мощи России в Балтийском море". По его мнению, учения носят "провокационный характер".

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Новости мира, Йонатан Всевиов, Новости мира, ОБСЕ, Россия, Учения в Балтийском море, Эстония.
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