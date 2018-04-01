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Новости: Дело Скрипаля: Россия направила ноты с вопросами к Великобритании и Франции Дело Скрипаля: Россия направила ноты с вопросами к Великобритании и Франции
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Дело Скрипаля: Россия направила ноты с вопросами к Великобритании и Франции

Дело Скрипаля
05:01 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости мира: Продолжаются разбирательства по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.

Посольство России в Лондоне направило Министерству иностранных дел Великобритании ноту с 14 вопросами относительно "дела Скрипалей" и МИД Франции со списком из 10 похожих вопросов.

Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на сайт российского МИД.

Россия интересуется, "почему ей отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам, которые пострадали на британской территории".

Также РФ хочет знать, какие конкретные антидоты и в какой форме были введены пострадавшим.

На основании каких признаков (маркеров) установлено якобы "российское происхождение" вещества, примененного в Солсбери? Есть ли в Великобритании контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества, которое британские представители называют "Новичком"?", – говорится в ноте.

Целый ряд вопросов касается участия Франции в расследовании инцидента.

В частности, РФ хочет знать, на каком основании Франция была привлечена к техническому сотрудничеству в расследовании инцидента; передавались ли доказательства Франции для изучения и проведения собственного расследования; проводилось ли исследование французскими специалистами биоматериалов Сергея и Юлии Скрипалей и в каких конкретно лабораториях; есть ли в распоряжении Великобритании материалы проведенного Францией расследования и т.д.

Как сообщалось ранее, 4 марта в британском Солсбери был отравлен бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британский премьер Тереза Мэй заявила, что ответственность за отравление, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом группы "Новичок", которое разработано в РФ.

Британское правительство утверждает, что следствие подтвердило применение в Солсбери нервно-паралитического газа "Новичок".

Россия отрицает свою вину. В ответ на применение химвещества около 30 стран, а также НАТО решили выслать российских дипломатов. Россия в свою очередь объявила персонами нон грата дипломатов 23 стран.

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Новости мира, Великобритания, Дело Скрипаля, Европа, Новичок, Россия, Сергей Скрипаль, Солсбери, Франция.
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