Туск ожидает большей активности Польши в поддержке Украины

Польша всегда отстаивала интересы Украины на Западе и было бы очень плохо, если бы Варшава упустила возможность делать это и в дальнейшем. В свете агрессии России очень важно удерживать позитивную атмосферу в отношении Украины на Западе.

Об этом в интервью польскому телеканалу tvn24 заявил президент Европейского совета Дональд Туск.

"Эти отношения (ЕС с Россией - ред.) исключительно напряженные и поэтому мы (поляки — ред.) имеем очень важные интересы, связанные с географией. Еще раз повторю: я бы ожидал большую и более позитивную активность со стороны Варшавы, поскольку очень важно удержать позитивную атмосферу вокруг Украины",- заявил Туск.

Он добавил, что это первоочередное дело, но за последние два года "появились вопросы" относительно политической поддержки Польшей Украины.

Туск подчеркнул, что Польша не может затормозить в ЕС все негативные процессы, например продвижение в Европе проекта Nord Stream 2, но Варшава должна быть безусловным лидером в поддержке независимости Украины и своего рода "политическим опекуном украинских интересов".

"Это то, что было адекватно наших возможностям, и было бы очень плохо, если бы Польша это упустила",- констатировал он.

Президент Евросовета отметил, что его политической целью в Брюсселе является сохранение единства ЕС в отношении Украины и агрессии России на Донбассе.

Туск обратил внимание, что многие страны хотят иметь хорошие экономические отношения с Россией и не готовы любой ценой идти на обострение с ней. Поэтому, его задачей является сделать все возможное, чтобы ЕС действовал как одна зрелая политическая организация.

"Поэтому, не было никаких сомнений, что дело Скрипаля и реакция на нее России, требуют солидарности с Великобританией. Я был приятно поражен масштабами поддержки даже среди тех политиков, кто доныне был очень добродушно настроен к президенту Путину и России",- подчеркнул президент Евросовета.

Он добавил, что мир настолько сложный и полон угроз на глобальном уровне, что единство ЕС сегодня должно быть как в делах отношений с Россией, так и Китая или США.