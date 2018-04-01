Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Глава Минобороны Британии: Угроза со стороны РФ растет Глава Минобороны Британии: Угроза со стороны РФ растет
Новости: В МИД Германии считают массовую высылку дипломатов РФ верным решением В МИД Германии считают массовую высылку дипломатов РФ верным решением
Новости: Джошуа - Паркер: невероятное зрелище и тяжелая победа британца Джошуа - Паркер: невероятное зрелище и тяжелая победа британца
Новости: Дело Скрипаля: Россия направила ноты с вопросами к Великобритании и Франции Дело Скрипаля: Россия направила ноты с вопросами к Великобритании и Франции
X

Глава Минобороны Британии: Угроза со стороны РФ растет

Гэвин Уильямсон
06:31 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Гэвин Уильямсон заметил, что терпение мирового сообщества насчет политики Путина "на исходе".

Для Великобритании "критически важно" развивать оборонный комплекс из-за растущей угрозы со стороны России.

Об этом пишет министр обороны Гэвин Уильямсон в статье для издания The Telegraph в воскресенье, 1 апреля, передает DW.com.

Это позволит "встретить угрозы" будущего подготовленными, убежден он. Расходы на оборону будут увеличены на 800 млн фунтов стерлингов, подчеркивает министр.

Угроза Великобритании со стороны России растет, считает Уильямсон. Российский президент Владимир Путин "использует гибридные методы" для "подрывного влияния" на другие страны и имеет отношение к "бесстыдным" кибер-операциям, полагает британский министр. Терпение мирового сообщества в отношении политики Путина "на исходе", утверждает он.

Для осознания "опасности, исходящей от Москвы" достаточно изучить отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери, убежден Уильямсон. В настоящий момент специалисты Организации по запрещению химического оружия проводят анализ вещества, с помощью которого было совершено "чудовищное преступление", подчеркнул министр.

Уильямсон также отмечает эволюцию оборонных возможностей России. По его словам, российская сторона активно инвестирует в разработку ракет для поражения целей на больших расстояниях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Великобритания, Глава Минобороны Британии, Гэвин Уильямсон, Европа, Минобороны Британии, Россия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Во Франции самолет упал на дорогу На музыкальном фестивале водитель хотел протаранить толпу В Германии туристический автобус столкнулся с грузовиком, есть жертвы

Последние новости

Авто дипломатов РФ попало в ДТП в Киеве Ученые назвали список продуктов, которые повышают риск рака Граждан РФ пугают "русофобией" в Британии
Сегодня читают
01 Опубликован рейтинг величайших драк в фильмах XXI века (Видео)
02 В США родилась "24-летняя" девочка, эмбрион которой был заморожен в 1992 году
03 Дипломатам РФ, выдворенным из США, закрыли въезд в Украину
04 Антропологи воссоздали внешность кроманьонца по его черепу
05 City Trans Ukraine 2018: на выставке покажут новый троллейбус Барвинок (Видео)
Новости сегодня
07:30 Божественный дебют: сумасшедший гол Златана из-за пределов штрафной (Видео)
06:52 Джошуа - Паркер: полное видео захватывающего поединка
06:47 Новые модели Ugears набрали в пять раз больше нужного за первый день на Kickstar
06:45 Боевики совершили 11 обстрелов позиций ВСУ, двое военных были ранены
06:25 СМИ: В Киеве зрительница "Французской весны" провалилась сквозь крышу дома
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Бельгия отказывается от ядерной энергии Бельгия отказывается от ядерной энергии
Новости: Лондон: Досмотр борта Аэрофлота просто рутина Лондон: Досмотр борта Аэрофлота просто рутина
Новости: Лондон рассматривает запрос Посольства РФ Лондон рассматривает запрос Посольства РФ
Новости: Ученые назвали тип людей, наименее подверженных заболеваниям сердца Ученые назвали тип людей, наименее подверженных заболеваниям сердца
Добавить комментарий
0