В МИД Германии считают массовую высылку дипломатов РФ верным решением
Новости мира: В результате "поведения России" потеряна "значительная доля доверия", подчеркнул министр иностранных дел Германии.
Германия рассчитывает на постепенное возвращение доверия в отношениях с Россией.
Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в воскресенье, 1 апреля, в интервью газете Bild am Sonntag, передает DW.com.
РФ может выступать в качестве партнера "для решения региональных конфликтов", полагает министр.
Мас также считает Россию "важным элементом поддержки многонационального порядка". Таким образом, Берлин "открыт к диалогу" с Москвой, отметил министр.
Действия стран-участниц ЕС в ответ на российскую политику последних лет глава МИД ФРГ назвал верными. В результате "поведения России" потеряна "значительная доля доверия", подчеркнул он. Выражение солидарности с Великобританией по делу Скрипаля является сигналом единства, считает министр.