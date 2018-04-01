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В МИД Германии считают массовую высылку дипломатов РФ верным решением

МИД Германии
07:22 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: В результате "поведения России" потеряна "значительная доля доверия", подчеркнул министр иностранных дел Германии.

Германия рассчитывает на постепенное возвращение доверия в отношениях с Россией.

Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в воскресенье, 1 апреля, в интервью газете Bild am Sonntag, передает DW.com.

РФ может выступать в качестве партнера "для решения региональных конфликтов", полагает министр.

Мас также считает Россию "важным элементом поддержки многонационального порядка". Таким образом, Берлин "открыт к диалогу" с Москвой, отметил министр.

Действия стран-участниц ЕС в ответ на российскую политику последних лет глава МИД ФРГ назвал верными. В результате "поведения России" потеряна "значительная доля доверия", подчеркнул он. Выражение солидарности с Великобританией по делу Скрипаля является сигналом единства, считает министр.

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Новости мира, Германи, Дело Скрипаля, Европа, МИД Германии, Россия.
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