Миятович вступила в должность комиссара СЕ по правам человека

Бывший представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович вступила в должность комиссара Совета Европы по правам человека. Об этом сообщается на сайте Совета Европы.

"Сегодня Дуня Миятович вступает в должность комиссара Совета Европы по правам человека. Гражданка Боснии и Герцеговины, она была избрана на должность в январе этого года на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, до избрания Миятович комиссаром СЕ по правам человека был Нилс Мужниекс.