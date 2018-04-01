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Миятович вступила в должность комиссара СЕ по правам человека
Новости мира: На сайте Совета Европы сообщается, что Дуня Миятович официально вступила в должность комиссара Совета Европы по правам человека.
Бывший представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович вступила в должность комиссара Совета Европы по правам человека. Об этом сообщается на сайте Совета Европы.
"Сегодня Дуня Миятович вступает в должность комиссара Совета Европы по правам человека. Гражданка Боснии и Герцеговины, она была избрана на должность в январе этого года на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы", - сказано в сообщении.
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Как сообщалось, до избрания Миятович комиссаром СЕ по правам человека был Нилс Мужниекс.
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