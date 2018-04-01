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На франко-итальянской границе произошел инцидент

Мигранты в Италии
14:22 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Французские полицейские вошли в клинику, расположенную на итальянской стороне, и устроили тестовую проверку мигрантам.

Министерство иностранных дел Италии выразило протест Франции в связи с инцидентом, в ходе которого французская пограничная полиция ворвалась в клинику итальянского центра помощи мигрантам. Об этом сообщает Reuters. Общественная организация "Радуга для Африки" заявила, что в пятницу, 30 марта, французские правоохранители привезли задержанных в Альпах нигерийских мигрантов на железнодорожный вокзал итальянского пограничного города Бардонеккья. После этого полицейские вошли в клинику, расположенную на вокзале, и провели тест мочи нигерийца, подозреваемого в торговле наркотиками.

МИД Италии сообщило на своем сайте о вызове французского посла для дачи объяснений. "Генеральный директор по вопросам Европейского Союза Джузеппе Буччино Гримальди передал решительный протест от правительства Италии из-за поведения французских таможенников, которое рассматривается как неприемлемое, и подчеркнул недовольство отсутствием ответов на наши запросы о разъяснении", - говорится в заявлении. Некоторые итальянские политики назвали инцидент нарушением границы Италии. Французская таможня утверждает, что получила письменное согласие мужчины на проведение анализа, и центр также дал разрешение на это. Согласно сообщению французской стороны, тест был отрицательным.

МИД Франции ранее заявил, что станция больше не доступна французской полиции, потому что ее начали использовать в гуманитарных целях. Французская таможня утверждает, что следовала правилам и готова к диалогу с итальянцами относительно любых правовых и оперативных процедур, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Согласно сообщению итальянского внешнеполитического ведомства, страны договорились о встрече своих представителей для обсуждения инцидента и дальнейшего приграничного сотрудничества. Напомним, в 2017 году в Италию прибыло больше всего мигрантов и беженцев, чем во все страны Евросоюза – почти 70% от общего количества, или более 119 тысяч.

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Новости мира, Граница, Инцидент, Италия, Клиника, Мигранты, Франция.
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