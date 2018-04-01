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МИД ФРГ: Нам нужна Россия как партнер

Берлин
16:09 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Глава германского МИД заявил, что Германия готова к диалогу с Россией и надеется на восстановление доверия.

Германия рассчитывает на постепенное восстановление диалога с Россией несмотря на их конфликт с западными странами. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, передает Deutsche Welle.

"Нам нужна Россия как партнер, например, в помощи в урегулировании региональных конфликтов, для разоружения и как важный столб многонационального порядка. Мы открыты к диалогу и надеемся на восстановление доверия шаг за шагом, если Россия также готова это сделать", — сказал он. В то же время Г. Маас назвал правильными действия стран-участниц ЕС в ответ на российскую политику последних лет. "В результате поведения России потеряна значительная часть доверия", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что из-за скандала с отравлением в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии десятки западных стран решили выслать около 140 российских дипломатов. Великобритания назвала ответственным за это преступление Россию и объявила о высылке 23 сотрудников российского посольства в Лондоне. Москва приняла зеркальные меры, объявив о высылке более 70 британских дипломатов, а также более 50 дипломатов из ряда стран ЕС и Канады.

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Новости мира, Германия, Диалог, Доверие, МИД ФРГ, Россия.
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